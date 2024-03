Christoph Soldan: „Der Musikstreit des 19. Jahrhunderts“ - Moderierter Klavierabend zu Brahms und Liszt

Große Klaviermusik des 19. Jahrhunderts steht auf dem Programm dieses besonderen Konzertabends mit dem Pianisten und Rezitator Christoph Soldan. Die beiden Protagonisten des „Musikstreits“, Brahms und Liszt, stehen dabei stellvertretend für ganz unterschiedliche ästhetisch-musikalische Auffassungen.

Liszt komponierte zumeist nach literarischen Vorbildern. Er, der Schöpfer der symphonischen Dichtung und widmete sich dem, was wir allgemein als Programmmusik bezeichnen. Brahms hingegen sah sich in der Tradition Beethovens und zog es vor, Musik als absolute Musik zu begreifen. Daß heute beide Komponisten als Schöpfer genialer Musik betrachtet werden, zeigt Christoph Soldan am Beispiel von Brahms Händelvariationen und der „années de pélérinage“ von Liszt. Soldan wird das Programm erläutern und dem Publikum die Werke und Komponisten nahebringen.

Über Christoph Soldan: Der 1964 geborene Pianist studierte bei Prof. Eliza Hansen und Christoph Eschenbach an der Hamburger Musikhochschule. Der Durchbruch gelang durch eine gemeinsame Tournee mit Leonard Bernstein im Sommer 1989. 1994 gründete Christoph Soldan ein Kammermusikfestival im Hohenloher Land: die Schubertiade auf Schloß Dörzbach, deren Leiter er bis 2007 war. 2007 eröffnete er ein eigenes Theater in Dörzbach an der Jagst, in dem diese Konzertreihe bis 2023 fortgesetzt wurde. Soldan ist künstlerischer Leiter mehrerer Konzertreihen innerhalb Deutschlands wie zum Beispiel der „Meisterkonzerte Bacharach“ und des „Goldenen Oktobers Schwandorf“.