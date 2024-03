CINÉ MON AMOUR im April: Une histoire d’amour et de désir (OmdU)

In der dritten Staffel unserer Kooperation mit dem ICFA Tübingen stellen wir junge Menschen und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt, denn wer von uns schwelgt nicht ab und zu in Erinnerungen an die berauschende Zeit der Jugend? Seid dabei, um mehr über die Jugend in Frankreich zu erfahren!

Pour la troisième saison de notre coopération avec l’ICFA Tübingen, nous mettons en lumière les jeunes et leurs expériences, car qui d’entre nous ne se souvient pas, parfois, de ces moments exaltants? Rejoignez‐nous pour en savoir plus sur la jeunesse en France !

09. April — Une histoire d’amour et de désir (OmdU)

Drama, Komödie | R: Leyla Bouzid | 1h42 min | 2020 | Internationaler Titel : A Tale of Love and Desire | Originalfassung mit den deutschen Untertiteln | anschließend Stammtisch im HAAG

Der 18‐jährige Ahmed, ein Franzose algerischer Abstammung, ist in einem Pariser Vorort aufgewachsen. Auf der Uni lernt er Farah kennen, eine energiegeladene junge Tunesierin, die gerade in Paris angekommen ist. Während er einen Korpus sinnlicher und erotischer arabischer Literatur entdeckt, von dessen Existenz er nichts ahnte, verliebt sich Ahmed sehr in sie. Obwohl er buchstäblich von seinem Verlangen überwältigt wird, wird er versuchen, ihm zu widerstehen.

09 avril — Une histoire d’amour et de désir (OmdU)

Drame, Comédie | R : Leyla Bouzid | 1h42 min | 2020 | Titre international : A Tale of Love and Desire | Version originale sous‐titrée en allemand | suivi d’un Stammtisch à la HAAG

Ahmed, 18 ans, français d’origine algérienne, a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Alle zwei Monate präsentieren wir in Kooperation mit dem ICFA‐Team Tübingen speziell ausgewählte französischsprachige Filme aus dem Katalog von IF Cinéma. Zunächst findet eine Einführung in den Film statt. Anschließend kann nach dem Film beim Stammtisch auf Französisch diskutiert werden. Mit freundlicher Unterstützung des Institut Français. Alle Filme in der Originalfassung auf Französisch mit den deutschen Untertiteln.

Tous les deux mois, nous présentons en coopération avec l’équipe ICFA de Tübingen des films francophones spécialement sélectionnés dans le catalogue d’IF Cinéma. Une introduction au film a d’abord lieu. Ensuite, il est possible de discuter en français après le film lors du Stammtisch. Avec l’aimable soutien de l’Institut Français. Tous les films en version originale en français avec les sous‐titres en allemand.