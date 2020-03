× Erweitern Cocolores

Los geht’s wie gewohnt nach Feierabend ab 21 Uhr in der Friedrichstraße 13 bei bester Stimmung außer Rand und Band mit dem Lieblings-Event zum Start ins Wochenende: „Coco Friday“!

Wild getanzt und so richtig ausgerastet wird auf der Tanzfläche zu einem bunten Mix aus All-Time-Classics und Club-Dauerbrennern. Auf Sparflamme läuft hier nur eines: Der Geldbeutel der Gäste, denn bis 23 Uhr gibt’s den Eintritt für alle zum Nulltarif! In diesem Zeitraum kann man sich ebenfalls über tolle Specials an der Bar freuen – alle Shots gibt’s dann für nur zwei Euro, das Bier geht für je drei Euro über die Theke, ausgewählte Longdrinks kosten je nur fünf Euro und Cocktails gibt’s für gerade mal sechs Euro pro Glas. Noch günstiger ist nur die Gratis-Flasche Prosecco für alle Ladies im Dreiergespann, denn die geht aufs Haus – in diesem Sinne: Cheers und auf fantastische Nächte mit Coco!