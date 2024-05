Colbinger – Songpoet mit Elementen von Folk, Rock und Country

Tapasbar spezial: Essen & Musik zum Zuhören

Colbinger – Stimme, Songwriter, Lyriker und Gitarrist. Sein Musikstil beheimatet Elemente aus Folk, Rock und Country. Er ist ein Songpoet, der die Höhen und Tiefen, das Licht und die Schatten in wundervolle und auch klare Worte zu kleiden vermag. Seine Songs nennt er Erinnerer und Gefährten, um sich das Leben zu erschließen und ästhetische Weltenzugänge zu schaffen. Musik, so Colbinger, begeistert, motiviert und inspiriert. Er schreibt Songs und Gedichte, die seine Hörer und Leser tief berühren, und auf der Bühne gebettet durch die kräftig akzentuierte Akustikgitarre trägt seine Stimme die Worte mal sehnsüchtig, sanft liebevoll, düster oder auch scharf expressiv direkt in die Herzen seiner Zuhörer. Mit seiner natürlichen Art, mit den poetischen Texten, musikalischer Freude und seinem Gespür für die Energie des Augenblicks begeistert er sein Publikum. So lautet denn auch Colbingers Leitsatz: „Machen wir uns auf und bleiben wir dran.“ Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche ab 19 Uhr frisch zubereitete Speisen. Der Eintritt ist frei, ein Hut für die Musiker macht die Runde. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.