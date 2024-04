Comedy beim Kunstverein Tauberbischofsheim - Jochen Malmsheimer mit "Halt mal Schatz!

Hierbei handelt es sich um die wahrheitsgetreue Schilderung all dessen, was in und um Eltern so los ist, wenn sie Eltern werden, also jeder für sich und auch beide zusammen.

Was ja auch etwas mit Kindern zu tun hat. Ich habe das mal aufgeschrieben und lese daraus vor. Natürlich nicht alles, aber gerade soviel, dass man sich ein Bild machen kann. Es wird auch gelacht, und das nicht selten aus Schadenfreude. Und weil es ein Buch ist, kann man alles auch für sich noch mal nachlesen und überprüfen und – weil Jochen Malmsheimer immer ehrlich ist -, kann man alles für bare Münze nehmen. Am besten aus einem Fachgeschäft.

Darum geht’s im Einzelnen: Praenataler Abschnitt: Entschluss, Planung, Umsetzung, ErwartungInternataler Abschnitt: Geburtsvorbereitung, Geburtsveranstaltung, GeburtsnachbereitungPostnataler Abschnitt: Allgemeine und spezielle Relativitätstheorie, Unterbringung, Ernährung, Bildung und Ausbildung, Jubiläen, Erwartungen und PrognosenTotal fataler Abschnitt: Resümee, Autodafé, Lungenhaschee.