Flying Circus & Chandelier (Co-Headliner-Show)

FLYING CIRCUS & CHANDELIER - Mit dem Doppeldecker gemeinsam auf Tour Progrock-Fans können sich schon jetzt auf ein besonderes Konzert-Highlight freuen:

Von November 2023 an werden CHANDELIER und FLYING CIRCUS zusammen auf Doppeldeckertour gehen und die schönsten Clubs der Republik anfliegen. Dabei wird jede Band einen vollen 90-Minuten Set liefern - FLYING CIRCUS ihren kraftvollen Mix aus Progressive und Hardrock, CHANDELIER neben ihren Neoprog-Klassikern aus den 90er Jahren auch die Songs ihres im Herbst erscheinenden Comeback-Albums.

Die Tour wird präsentiert von eclipsed, Good Times und Empire Music!

CHANDELIER

Das aus dem rheinischen Neuss stammende Quintett war in den 90er Jahren die wohl wichtigste deutsche Progressive Rock-Band. Nach drei Alben auf dem renommierten Label Inside Out, Konzerten in ganz Europa und Tourneen u.a. mit Spock’s Beard löste sich die Band aber 1998 auf. 2019 kam es dann im Rahmen des Night of the Prog-Festivals 2019 zu einem gefeierten Reunion-Konzert vor 3’000 Fans auf der legendären Loreley Open Air-Bühne. Die nachfolgende Live at Loreley-CD gehörte 2020 zu den Top 5-Verkäufen bei Just For Kicks und wurde von Eclipsed als “Stoff für Legenden” bezeichnet. Die Corona-Pause hat die Band dann zum Schreiben neuer Songs genutzt, die im Herbst 2023 auf dem Comeback-Album We Can Fly erscheinen werden.

FLYING CIRCUS

Chandeliers Kollegen aus der Nachbarstadt Grevenbroich, sind zur Zeit der wohl heißeste Geheimtipp im Bereich Progressive Rock/Hard Rock/Classic Rock in Deutschland: Ihre Best of-Scheibe hielt sich 2021 satte 10 Wochen in den deutschen Rock/Metal-Albumcharts, und auch ihr neues Release Seasons 25 ist dort aktuell seit 9 Wochen vertreten. Außerdem widmete der Deutschlandfunk Flying Circus 2022 ein einstündiges Feature in der Sendung "Rock et cetera". Dazu kommen zahlreiche Lobeshymnen in Magazinen wie eclipsed, ROCKS und Good Times etc. sowie Buchungen auf das „Burg Herzberg Festival 2023“ und das „German Kultrock Festival 2024“. Wer rausfinden will, warum gerade so ein Wirbel um eine über 30 Jahre alte Band gemacht wird, sollte sich also schleunigst ein Tour-Ticket sichern.