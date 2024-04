Cornamusa „World of Pipe Rock and Irish Dance“

Erleben Sie die fesselnde Show "Rückkehr in die Heimat", in der sich die stolze Schottin Aileen und der tapfere Ire Cathel, deren Familien im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten, auf die Suche nach ihren keltischen Wurzeln begeben. Gemeinsam machen sie sich auf eine abenteuerliche Reise durch Irland, kämpfen gegen Seefahrer und setzen sich gegen die Spaltungen in Nordirland zur Wehr. Diese inspirierende Geschichte von Liebe, Mut und Hoffnung wird von einer preisgekrönten 7-köpfigen Liveband begleitet.

In unserer diesjährigen CORNAMUSA-Show, „Rückkehr in die Heimat“, knüpfen wir nahtlos an die beeindruckende Geschichte unserer letzten Aufführung „Reise in die neue Welt“, an. Erleben Sie eine mitreißende Show voller Leidenschaft, Tradition und unvergesslicher Momente, begleitet von unserer preisgekrönten 7-köpfigen Liveband. Erfahren Sie die bewegende Geschichte von Aileen, einem stolzen schottischen Mädchen, und Cathel, einem tapferen Iren, deren Familien im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten. Beide verspüren nun den brennenden Wunsch, ihre keltischen Wurzeln in Schottland und Irland zu erkunden. Gemeinsam unternehmen sie eine abenteuerliche Reise nach Irland, bekämpfen eine gefährliche Bande von Seefahrern und werden mit den Spaltungen in Nordirland konfrontiert. Gespannt können Sie verfolgen, wie sie Seite an Seite in Irland kämpfen, um ihre Kultur zu bewahren und trotz aller Hindernisse und politischer Konflikte entschlossen bleiben, Frieden und Einheit anzustreben. Ihre inspirierende Geschichte steht für die unaufhaltsame Kraft der Liebe, des Mutes und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Wieder mit dabei: Gyula Glaser, ein dreifacher Europameister und renommierter Solotänzer und Choreograf, der bereits auf internationalen Bühnen wie dem Off Broadway R. Theatre in New York begeisterte. Nicole Ohnesorge, eine talentierte und hochdekorierte Solotänzerin und Choreografin, eroberte unter anderem den 3. Platz bei der Weltmeisterschaft und hinterlässt mit ihrer beeindruckenden Performance einen bleibenden Eindruck.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für dieses außergewöhnliche Erlebnis und seien Sie Teil einer unvergleichlichen Vorstellung!