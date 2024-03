Memes, Musik und Macht

Lit, Slay oder Cringe? In lockerer Clubatmosphäre und dramaturgisch eingebettet in Memes und Internet-Popkultur starten Werke für Tape und Instrumente den Exkurs in eine neue Welt. Die Grenzen verwischen und man fragt sich: Wo hört der TikTok-Stream auf und wo beginnt das Konzert?