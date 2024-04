Das Bad Rappenauer Sole-Wellenfreibad öffnet ab 1. Mai

Das Bad Rappenauer Sole-Wellenfreibad öffnet pünktlich zum 1.Mai 2024 seine Pforten.

Unter freiem Himmel dürfen dann alle Badegäste bis mindestens 15.September Badespaß pur genießen.Allerdings gibt es in dieser Saison baulich bedingte Einschränkungen durch die bereits laufende Sanierungsmaßnahme am Wellenbecken. Bei solchen aufwendigenSanierungsarbeiten sind Verzögerungen leider nicht auszuschließen, weshalb um Verständnisgebeten wird, dass die Arbeiten bis zum Saisonstart noch nichtvollständig abgeschlossen sein werden. In den ersten Wochen steht Ihnen somit dasWellenbecken mit Sandstrand, der Massagepilz und die Sport-und Spielwiese nicht zur Verfügung. Uneingeschränkt nutzbar ist das 50 Meter Schwimmerbecken mitSprungbrett, Wasserfächer, Massagedüsen und Breitwellenrutsche. Für die „kleinen“ Freibad Besucher steht das Kinderbecken mit Wasserrutsche und großflächiger Beschattung zur Verfügung.Ebenso sorgt auch der Wasserspielplatz für jede Menge Spaß.Sobald die Restarbeiten am Wellenbecken beendet sind, gibt es keineEinschränkungen mehr. Selbstverständlich wurden dieEintrittspreise für die Zeit der Bauphase bzw. bis zur Vollöffnung entsprechend angepasst.Das Bad ist für alle Sonnenhungrigen täglich von 8bis20 Uhr geöffnet. Für alleFrühaufsteher steht das 50 Meter Beckendienstags und freitags schon ab 6.30 Uhr zur Verfügung. Wetterunabhängig wird eine Wassertemperatur von 24 Grad Celsiusgarantiert.Kenner zählen das Bad Rappenauer Sole-Wellenfreibad zu einer der schönsten Freibadanlagen im „Ländle“. Besonders die gute Wasserqualität und die ruhigeAtmosphäre laden zum Schwimmen, Baden und Natur genießen ein. Wer mit dem Fahrrad oder zuFuß zum Sole-Freibad kommt, kann den gesundenBadespaß vor der Haustür besonders umweltfreundlich genießen.Das Terrassencafé sorgt auch in dieser Saison für das leibliche Wohl der Freibadgäste. Für kulinarische Auswahl an Snacks, Kuchen, Kaffeespezialitäten,Cocktails, Eis und gekühlten Getränken ist bestens gesorgt.