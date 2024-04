Stadtteilkino: "Barbie"

Abenteuerliche Fantasie-Komödie und augenzwinkernde Gesellschaftssatire - in Pink.Die stereotypische Barbie lebt mit ihrem Ken ein scheinbar perfektes Leben in Barbieland, bis sie sich eines Tages, von Selbstzweifeln und Ängsten geplagt, auf den Weg in das reale Los Angeles macht. Auf der Suche nach der Problemursache sowie ihrer damaligen Besitzerin ist sie vom Verhalten der Menschen dort irritiert und freundet sich mit der frechen Teenagerin Sasha an. Indes macht Ken die Entdeckung, dass in der realen Welt das Patriachat vorherrscht. Während Barbie die Unterschiede zwischen ihrer Welt und der realen Welt erst noch kennenlernt, baut sich Ken zurück in Barbieland sein eigenes Patriachat auf.

USA 2023, 114 Minuten, FSK 6