Die kleine Egerländer Besetzung - Das Original live in Rothenburg ob der Tauber

Ihre Melodien tänzeln direkt in die Musikantenseele, ihr Groove packt sofort zu, ihre überquellende Virtuosität lässt gleichermaßen staunen und schwelgen – und das Gesamtpaket sorgt schlicht und einfach gesagt für einen erlesen Ohrenschmaus.

Die kleine Egerländer Besetzung – das Original (kurz DKEB) bringt ihre Zuhörer*innen mit ihrem unnachahmlichen Sound zum Träumen und Tanzen!

Die Rezeptur dafür ist geformt aus der langen Tradition der Egerländermusik ihrer großen Vorbilder Ernst Mosch und Ernst Hutter, kunstvoll verpackt in höchster Professionalität und garniert mit modernen Facetten. Die acht Solisten der DKEB haben in ihren jungen Jahren bereits die große Bandbreite von moderner Musik und traditioneller Blasmusik in vielen unterschiedlichen Formationen erfahren und verinnerlichen dürfen, sei es bei Moop Mama oder Alpenblech, bei der Kapelle So&So oder den Obermüller Musikanten, bei „Sing meinen Song“ und natürlich bei der großen Original Egerländer Besetzung von Ernst Hutter, um nur einige zu nennen.

Zusammengekommen ist DKEB aus purer Freude an der Musik. Herausgekommen ist eine nahbare, sympathische Truppe brillanter Musiker, die unbeirrbar eigene Akzente setzt und ihre Fans ansatzlos in ihren Bann zieht. Ihre Songs werden im Netz rauf und runter gestreamt, begeistert kommentiert und zigfach geliked – und auf den Livekonzerten zeigt DKEB, dass ihre Musik ohne Umwege die Herzen ihrer Fans erobert, jede*n im Saal schwungvoll mitreißt und unzählige Ohrwürmer hinterlässt!