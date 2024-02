"Die Zauberflöte" ist die Lieblingsoper der Deutschen. Sie hält seit Langem den unangefochtenen Spitzenplatz in den Aufführungsstatistiken der deutschsprachigen Musiktheater.

Auf diesen Erfolg hatte Emanuel Schikaneder, seinerzeit Direktor des Freihaustheaters in Wien, insgeheim gehofft, als er seinen Freund Wolfgang Amadeus Mozart 1791 beauftragte, eine Oper von großer Zugkraft zu komponieren, die ihm sein 1000 Plätze fassendes Haus füllen sollte. Schikaneder selbst lieferte das märchenhafte Libretto dazu.

Prinz Tamino erhält von der Königin der Nacht den Auftrag, ihre Tochter Pamina aus dem Reich ihres Widersachers Sarastro zu befreien. Als Tamino das Bildnis der Prinzessin sieht, verliebt er sich augenblicklich in sie und willigt in den Auftrag ein. Er wird von dem vorwitzigen Vogelhändler Papageno begleitet, der sich sehr nach einem "Mädchen oder Weibchen" sehnt. Zum Schutz vor Gefahren bekommt Tamino eine Zauberflöte. Den beiden gelingt es, in den Tempel der Eingeweihten einzudringen. Hier bergreift Tamino , dass Sarastro keineswegs der Bösewicht ist, als den die Königin der Nacht ihn beschrieben hat. Und so stellt er sich vielen Prüfungen und Gefahren, um die Hand Paminas zu gewinnen. Die Königin der Nacht muss indessen erkennen, dass Tamino sich nicht für ihre Zwecke missbrauchen lässt, und will nun die eigene Tochter zum Mord an Sarastro anstiften.

Ist es ein Märchen? Eine Parabel? Oder doch das geheime Testament der Freimaurer? Kaum eine Oper bietet so viele Interpretationsmöglichkeiten.

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart | Libretto von Emanuel Schikaneder | Gastspiel Pfalztheater Kaiserslautern