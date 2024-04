Digital-Café in der Mediathek

Die Mediathek bietet viele digitale Möglichkeiten, die das Leben einfacher machen! In unserem Digital-Café stellen wir Ihnen diese in gemütlicher Atmosphäre bei Café & Kuchen vor.

Beim Digital-Café treffen wir uns in gemütlicher Runde, um sowohl über alltägliche Herausforderungen mit Handy, Tablet und Co zu plaudern, als auch die vielfältigen digitalen Möglichkeiten der Mediathek zu entdecken. Die beiden Bibliothekarinnen Alexandra May und Stefanie Heinz leisten Erste Hilfe bei technischen Schwierigkeiten und geben Ihnen einen Einblick, welche digitalen Angebote der Mediathek Ihnen das Leben leichter machen können. Auch untereinander darf sich gerne geholfen und Tipps gegeben werden!

Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Geräte mitzubringen, aber auch in der Mediathek gibt es eReader und Tablets zum Testen und Ausleihen. Mit Alexandra May und Stefanie Heinz. Eintritt frei! Keine Anmeldung erforderlich. In Kooperation mit dem Bürgertreff e.V.