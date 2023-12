Duo Kim & Kroja

Jiyeon Kim und Kathrina Kroja bilden ein Duo, das nationale Grenzen sprengt. Jiyeon Kim erspielte sich schon in jungen Jahren in ihrem Heimatland Südkorea zahlreiche Stipendien. Derzeit studiert sie in einer Meisterklasse in Würzburg. Katrina Kroja ist in Graz aufgewachsen, wo sie als Kind in die Hochbegabtenklasse an der Kunstuniversität Graz aufgenommen wurde. Das Duo spielt Musik von Ludwig van Beethoven, Robert Schuhmann & Frédéric Chopin.

Eintritt frei, Dankeschön gern.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.