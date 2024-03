Unterhaltsam, lustig, spannend und anrührend. Ein besonderes Ereignis. Ein echtes Event in der "Eventstadt" Heilbronn!

Ein Schauspieler kommt in Heilbronn an und tritt auf. Er steht auf "den Brettern, die die Welt bedeuten" und spricht über sich und das Publikum. Er spricht über Wahrheit und Lüge, Schein und Sein. Er spricht über dieses Ereignis, das wir "Theater" nennen, zu dem wir uns versammeln und das Gemeinschaft stiftet. Und er führt uns eine Grundwahrheit der Bühne vor Augen: Theater ist Zeitverschwendung. Aber eine äußerst lustvolle!

Der amerikanische Autor John Clancy arbeitet in seinem Text mit einfachsten Mitteln, und eben aus dieser Einfachheit entsteht der Zauber. "Event" ist witzig, pointiert und zugleich eine wundervolle Theaterreflektion, die sich leichtfüßig damit auseinandersetzt, wieso unser Leben zuweilen Theater ist und was das Theater wiederum über unser Leben sagen kann. Der Schauspieler und langjährige Intendant des Theater Ulm, Andreas von Studnitz, spielt in einem atemberaubenden 65-Minuten-Solo einen Mann, der Schauspieler ist.

Mit Andreas von Studnitz

Dauer: ca. 65 Minuten (keine Pause)

Im Anschluss an die Vorstellungen bietet das Theaterschiff ein Publikums-Nachgespräch mit dem Darsteller an. Sie sind herzlich eingeladen.