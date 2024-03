Das bewegende Roadmovie von Michaela Kirst und Axel Schmidt begleitet fünf junge Erwachsene auf einer Reise durch Deutschland – auf den Spuren der Depression.

Auf der Suche nach Antworten zur Erkrankung. Fünf junge Erwachsene, die selbst in der Kindheit und Jugend Depression erlebt haben. Fünf junge Erwachsene, eine Gemeinsamkeit. Ein Roadtrip, ein Miteinander. Ein Film der Mut macht.

In Anschluss an die Filmvorführung können Sie sich mit Ihren Fragen an Betroffene und Fachleute wenden.