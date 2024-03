EYM Trio - „Casablanca“

EYM ist von der internationalen Jazz-Bühne nicht mehr wegzudenken. Im Trio oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Gastmusikern bilden seit 2011 Elie Dufour, Marc Michel und Yann Phayphet den Kern der Gruppe. Seither bereisen sie die Welt sowohl physisch im Zuge ihrer Tourneen als auch musikalisch. So reisten sie 2018 nach Indien für ihr drittes Album „Sādhan“ mit der Sängerin Mirande Shah (Mumbai) und dem Gitarristen Gilad Hekselman (New York) und kürzlich in die Ukraine für das Album „Picnic in Tchernobyl“.

Die drei Musiker und ihre Kompositionen spielen mit den Musiksprachen verschiedenster Länder und mit innovativen Metren, die Platz bieten für spannende Improvisationen. Das Trio schafft eine fesselnde, unterhaltsame und überraschende Welt wunderbarer Leichtigkeit und Lust aufs Reisen. Das EYM Trio bildet die perfekte Mischung zwischen genialen Rhythmen und wunderschönen Harmonien. Seine Kompositionen sind inspiriert von Jazz aus Nordafrika, Bulgarien, Rumänien und Indien wie von der Musik bekannter Jazzer und der Jazztradition. Intuitiv, abwechslungsreich und virtuos ist ihre Musik mitreißend für das Publikum.

Die Gruppe gewann zahlreiche Preise, so zum Beispiel den „Jazz à Saint-Germain des Prés“ und den „Getxo Jazz Contest“ in Spanien. Mit mehr als 300 Konzerten in Clubs und auf Festivals in Europa, Asien und den USA ist EYM mittlerweile eine international bekannte Jazz-Größe und feiert seiner aktuellen Tour den Release seiner neuen CD „Casablanca“.

Elie Dufour (p)

Yann Phayphet (b)

Marc Michel (dr)