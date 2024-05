Lasur Struktur Figur

Sibylle Möndel und Denise Moriz

Sibylle Möndel, 1959 geboren in Stuttgart, ist Mitglied beim Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler und beim BBk Karlsruhe. Sie erhielt zahlreiche Preise, Stipendien und Förderungen. In der Folge Pflanzungen (2020) - einer Reihe von Arbeiten mit Malerei und Siebdruck auf Leinwand - bezieht sie sich auf ein Bildmotiv, das mehreren Generationen im Westen Deutschlands aus dem Alltagsleben bestens vertraut ist.

Denise Moriz, geboren 1959 in Lörrach, studierte Kunsterziehung an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste sowie Germanistik an der Universität Stuttgart. 1989 erhielt sie ein Auslands-Stipendium und seit 1991 ist sie als Kunsterzieherin am Gymnasium und freischaffend mit Schwerpunkt Malerei und Zeichnung tätig. Die Serie von ihr mit Porträts oder Bilder von Zeitgenossen entstand zu Beginn von Corona im Lockdown, als Begegnungen mit Menschen plötzlich rar wurden und die Bedeutung von Inspiration durch einzelne Persönlichkeiten noch offensichtlicher wurde.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr

Eröffnung am Ausstellungssonntag um 11.00 Uhr