WM Werkstattmesse

4 Veranstaltungsorte, 56.500 Besucher und 320 Aussteller – gemeinsam mit allen namhaften Industriepartnern und Größen der Branche erwarten wir Sie 2024 mit einer geballten Ladung an Fachvorträgen, Innovationen und Technologien für Ihre erfolgreiche Werkstattzukunft. Freuen Sie sich auf attraktive Messeangebote und Produktpräsentationen rund um Pkw- und Nkw-Teile, Werkstattausrüstung, Werkzeuge, Lackzubehör, Reifen, Räder, unsere erfolgreichen Werkstattkonzepte und interessante Fachvorträge. Spannende Highlights unserer Messen sind immer wieder die Stände von monochrom, repmaster und TRUCKFIT. Die monochrom Ausstellungsfläche ist kaum zu übersehen: modernste Werkstattausrüstung, wie zum Beispiel Reifenmontiermaschinen, Fahrzeugsystemanalysen und Hebebühnen werden in der elegantesten Farbe präsentiert – galaxy grey! Auch der repmaster Stand ist ein Publikumsmagnet. Hier ist die modische Werkstatt von morgen zu sehen. Realitätsnah und authentisch wird aufgezeigt, wie Ihre Werkstatt in der Zukunft aussehen könnte. Neben den Pkw-Angeboten kommt auch das NFZ-Angebot nicht zu kurz. TRUCKFIT zeigt seine Produktpalette auf und begeistert die Besucher mit informativen Vorträgen. Unsere Tochterfirmen autoservice.com, masteroil, Fuchs+Sanders, FISCHER und NIGRIN sind ebenfalls mit einzigartigen Präsentationsflächen vor Ort und beraten Sie gerne in jeglichen Anliegen. Abgerundet wird das Messeevent durch ein umfangreiches Entertainment-Programm, wie live Kochshows und Musikaufritte, Genusswelt-Catering und Top-Messeprämien zur sofortigen Mitnahme!