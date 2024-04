Fat Cat Swing // Lindy-Hop

Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, die Swingtänze Lindy Hop und Blues laden in jeder Konstellation dazu ein, der eigenen Lebensfreude Ausdruck zu verleihen!

Zu swingigen Rhythmen kannst du mit uns diese beiden Swingtänze entdecken. In offener Atmosphäre tanzen wir uns durch Swing-Musik im Stil der 20er und 30er.

Du bist herzlich eingeladen, mit uns in die Welt des Swing einzutauchen. Wir tanzen regelmäßig Montag abends im Club Alpha. Du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse und auch keinen Tanzpartner. Wir freuen uns auf jede Tanzbegeisterte und jeden Tanzbegeisterten!

Lindy Hop entstand in den 1920er Jahren als einer der vier Swingtänze in den Black Communities in Harlem, New York. Der Savoy Ballroom war der erste Ort, an dem Schwarze und Weiße im rassistisch geprägten Amerika gemeinsam tanzten. Getanzt wurde zur Jazz- und Swingmusik dieser Zeit.