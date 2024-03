Johannes Krampen feat. Die fabelhaften Monday Boys

Johannes Krampen gründete Die fabelhaften Monday Boys an einem Montag im Jahr 2012. Die ersten Konzerte der Band fanden mit 12 Musikern und 7 Sängern statt. Die Idee: verschiedene Musikrichtungen und musikalische Erfahrungen miteinander auf einer Basis zu vereinen: Jazz-Musik.

Diese Basis nutzte Johannes Krampen 2018, um aus der Band ein Jazz-Quartett zu formen, das eigene Arrangements und Neukompositionen klassischer Werke in jazzigem Style präsentiert. Mit viel klassischem Verständnis, Witz, Charme und jazziger Spontanität sind Werke eines ganz neuen und eigenen Genres entstanden – ClazzJazz.

Ende des Jahres 2023 kam ihr Album „it’s a ClazzJazz-world” auf den Markt. Eine Hommage an die großen klassischen Komponisten, an ihre Werke, aber auch an die Zukunftsfähigkeit und Flexibilität dieser Kompositionen.

„It’s a ClazzJazz-world” zeigt andererseits, wie liebevoll und mühelos Johannes Krampen und seine Boys sich in den verschiedenen musikalischen Welten bewegen und diese zu einer Einheit verschmelzen lassen.