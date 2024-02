Festival Stuttgart Barock 2024: Faszination Neapel

Das vom Musik Podium Stuttgart in biennalem Turnus veranstaltete Festival Stuttgart Barock findet dieses Jahr vom 25. bis zum 28. April 2024 statt. An mehreren Veranstaltungsorten der Stuttgarter Innenstadt können Interessierte in die Welt der Barockmusik eintauchen.

Stuttgart Barock 2024 im Überblick:

DO, 25. April 2024

20 Uhr, Leonhardskirche

Giovanni Battista Pergolesi

Missa Romana| Psalmen Dixit Dominus| Laudate pueri

Hannah Morrison, Sopran | Benno Schachtner, Altus

Kammerchor Stuttgart | Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

________________________________

FR, 26. April 2024

20 Uhr, Leonhardskirche

Il generoso Cor

Arien und Instrumentalwerke von Alessandro Scarlatti und Komponistinnen aus seinem musikalischen Umfeld

Il gusto barocco | Leitung: Jörg Halubek

________________________________

SA, 27. April 2024

16 Uhr, Leonhardskirche

A Napoli

Triosonaten für Violinen und Basso continuo von Isabella Leonarda, Nicola Matteis, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi und Antonio Vivaldi

Le Consort (Frankreich)

-

19 Uhr, Altes Schloss, Landesmuseum Stuttgart, Reinhold Würth Saal

"Nicola Porpora und die Ausbildung von Kastraten in Neapel"

Vortrag von Herrn Prof. Bernhard Richter (Freiburg)

-

20:30 Uhr, Leonhardskirche

Passion & Polyphonie

Responsorien und Madrigale von Carlo Gesualdo

The Gesualdo Six (Großbritannien) | Leitung: Owain Park

________________________________

SO, 28. April 2024

11 Uhr, Altes Schloss, Landesmuseum Stuttgart, Reinhold Würth Saal

"Rund um den 'Todbringer' Vesuv"

Musikalische Lesung mit Rudolf Guckelsberger

Studierende der Musikhochschule Trossingen unter der Leitung von Prof. Anton Steck

-

16 Uhr, Neues Schloss, Weißer Saal

Abbandonata!

Konzerte, Kantaten und Sinfonien von Giuseppe Antonio Brescianello, Francesco Durante, Ignaz Holzbauer, Niccolò Jommelli und Giovanni Battista Pergolesi

Les Muffatti (Belgien)

________________________________

Tickets erhalten Sie für alle Veranstaltungen des Festivals ab sofort online über reservix oder in unserer Geschäftsstelle in der Büchsenstraße 22, Tel. 0711 239 139 0, E-Mail: karten@musikpodium.de