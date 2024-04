Die zwölfte Nacht oder Was ihr Wollt

Komödie nach William Shakespeare

Jugendspielclub „Junges Theater Leonberg“

In Shakespeares Verwirrspiel um Identität und Selbstfindung sind alle liebeskrank. Der Herzog liebt die Gräfin, sie ihn aber nicht. Ihr Haushofmeister wird durch einen Brief des Kammermädchens der Lächerlichkeit preisgegeben und ist todunglücklich – usw. usf. Was wer von wem will, ist das große Thema. Jeder ist damit beschäftigt, seine Liebessignale ausgerechnet an den auszusenden, der sie auf keinen Fall erwidert.

Das Junge Theater Leonberg zeigt wieder seine ganz eigene Sicht auf die Dinge.