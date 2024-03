Filmabend "Holy shit - mit Scheiße die Welt retten" Dokumentarfilm in Kooperation mit Umweltgruppen

Können menschliche Ausscheidungen für den Anbau von Nahrungsmitteln genutzt werden und die drohende Düngerknappheit lindern?

Der Film stellt die Poop Pirates aus Uganda vor, die mit ihrer Arbeit und ihren Liedern den Menschen beibringen, wie sie Fäkalien in sicheren Dünger verwandeln können. In Schweden zeigt ein Ingenieur eine Trockentoilette, die aus Urin Dünger herstellt. In Hamburg und Genf gibt es Wohnkomplexe mit dezentralen Kläranlagen, die nicht an die Kanalisation angeschlossen sind und aus menschlichen Exkrementen Strom und Dünger erzeugen.

Der Film gibt überzeugende Antworten auf die Wiederverwendung menschlicher Fäkalien: Sie erhöhen weltweit die Ernährungssicherheit, Umweltschutz, Hygiene, sie sorgen für Abschwächung der Erderhitzung. Nachgespräche mit den Kooperationspartnern (Kulturland Hohenlohe, Weltladen Künzelsau, Hohenlohe for Future, BUND Kreisgruppe Hohenlohe, Nachhaltige Entwicklung SDGs, Klimabeirat Künzelsau, FairKaufLädchen Bächlingen, Klimanetzwerk Hohenlohe) im Kino möglich.