Filmfestival CINELATINO 2024

„Robot Dreams” von Pablo Berger (2023, Animationsfilm, 102 min, kD) nach der gleichnamigen Graphic Novel der Amerikanerin Sara Varon. Das Filmfestival CINELATINO kehrt zurück in die Tübinger Kinosäle! In diesem Rahmen präsentiert das d.a.i. „Robot Dreams“. Eine dialogfreie Geschichte mit liebenswerten Figuren über Freundschaft, den „Big Apple“ und Einsamkeit zum Mitfühlen: Die bittersüße Tragikomödie erzählt mit Bildern und Musik, nimmt uns mit auf die Abenteuer und Missgeschicke von Dog und Robot. Die beiden Freunde sind im New York der 1980er-Jahre unterwegs und unternehmen einen Ausflug ans Meer. Während sie die Straßen der USA durchstreifen, werden sie allerdings vor unausweichliche Herausforderungen gestellt. In „Robot Dreams“ erkundet Pablo Berger die grenzenlosen Möglichkeiten animierter Erzählungen und gewann damit bereits den Contrechamp Grand Prix beim Animationsfestival in Annecy.

Dialogfreier Film

Ort: Kino Museum Studio, Am Stadtgraben 2, Tübingen

Eintritt: orientiert sich an den Filmfestival-Preisen