Trio Manz. Schuch. Hornung: Kammermusikabend

Programm:

Brahms - Sonate für Klarinette und Klavier f-Moll op. 120/1

Martinů - Sonate für Violoncelle und Klavier Nr. 2

Brahms - Klarinettentrio a-Moll op. 114

Beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2008 in München wurde nach 40 Jahren erstmals wieder ein 1. Preis in der Kategorie Klarinette vergeben. Er ging an Sebastian Manz. Trotz anschließender solistischer Karriere wollte Manz die große Sinfonik nicht missen und ist seit 2010 Solo-Klarinettist im SWR Symphonieorchester. Mit seinen langjährigen musikalischen Partnern, dem Pianisten Herbert Schuch und dem Cellisten Maximilian Hornung feiert er nun ein Heimspiel mit Werken von Rota, Brahms und Martinů.