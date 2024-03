Egerländer und Oberkrainer: Das ultimative Gipfeltreffen

Zwei Ensembles mit jahrzehntelanger Tradition schließen sich nach mehreren erfolgreichen „Gipfeltreffen“ nicht mehr nur für einzelne Konzerte zusammen. Im April 2024 gehen ERNTS HUTTER & DIE EGERLÄNDER MUSIKANTEN - DAS ORIGINAL und SASO AVSENIK & SEINE OBERKRAINER auf ihre erste gemeinsame Tournee durch Deutschland und interpretieren zusammen ihre größten Hits.

Ernst Mosch und Slavko Avsenik hatten mit ihren Orchestern in den 1950er neue Maßstäbe gesetzt. Ihre Klänge, inspiriert von Jazzharmonien und swingenden Rhythmen, sorgen bis heute generations-übergreifend für pure Lebensfreude. Die heutigen Orchester stehen in direkter Nachfolge und Tradition ihrer Gründerväter und versprechen so ein musikalisches Feuerwerk „vom Original“. So leitet Ernst Hutter bereits seit über 22 Jahren die legendären ORIGINAL EGERLÄNDER MUSIKANTEN, die mit 19 Musikern, einem Gesangsduo sowie einem Moderator auf Tour gehen. Leidenschaft und Können, großartige Musik und höchste Qualität – das ist auch fast 70 Jahre nach Gründung die Erfolgsformel des erfolgreichsten Blasorchesters der Welt.

Mit Spaß, Leichtigkeit und Spielfreude unterhalten SASO AVSENIK & SEINE OBERKRAINER ihre Fans seit nun mehr als zehn Jahren. 2009 formierten sich sieben junge Musikanten um Slavkos Enkel Sašo, um ihrer musikalischen Leidenschaft nachzugehen und die fesselnde Musik des Großvaters weiter-zuführen. Slavko und sein Bruder Vilko unterstützten die neue Musikantengeneration von Anfang an mit all Ihrem Wissen, ihrer Kreativität und ihrem unerschöpflichen Erfahrungsschatz. Die Kombination aus Tradition und Jugendlichkeit, gepaart mit einer unglaublichen Portion Musikalität und Spielfreude erweist sich als unschlagbare Mischung.

Beide Ensembles traten bereits auf diversen „Gipfeltreffen“ gemeinsam in Deutschland und Österreich auf und schufen damit die Grundlage für ihre erste Tournee durch Deutschland. Sašo Avsenik und Ernst Hutter führen erneut ihre Kapellen gemeinsam auf die Bühne, um ihre beliebtesten Lieder, wie „Trompetenecho“, „Auf der Vogelwiese“ oder „Südböhmische Polka“ zu interpretieren und damit die Menschen zu begeistern. Die Egerländer und Oberkrainer-Tour garantiert im Frühjahr 2024 einen einmaligen Konzertgenuss voller Lebensfreude, tiefer, ehrlicher Emotionen und musikalischer Perfektion.