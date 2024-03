Nach dem erfolgreichen Konzert-Restart im letzten Jahr möchte ich Sie auch in diesem Jahr recht herzlich zu unserem Frühjahrskonzert am Samstag, den 27. April 2024 um 19.00 Uhr in der Herzogskelter in Güglingen einladen.

An diesem Abend präsentiert die Aktive Kapelle Stücke wie "The Rose" von Amanda McBroom, "Free World Fantasy" von Jakob de Haan sowie ein klassisches Werk aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Aktive Kapelle, unter der Leitung von Christian Schuppel, verspricht eine mitreißende Darbietung dieser vielfältigen Musikstücke.

Zudem werden die Bläserklassen unter Tanja Lustig ihr erstaunliches Können nach kurzer Zeit am Instrument demonstrieren. Die Jugendkapelle, dirigiert von Judith Bühler, sowie die Ü50-Gruppe unter der Leitung von Wolfram Seidl begeistern das Publikum mit Rock, Pop und zeitlosen Evergreens der Musikgeschichte.

Der Saal ist ab 18:30 Uhr geöffnet. Wie im Vorjahr bieten wir einen Stehimbiss mit Getränken und Fingerfood an.