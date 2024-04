Es darf wieder getanzt werden... Am Samstag, 04. Mai 2024 findet der 2. Möckmühler Frühlingsball in der Stadthalle statt!

Mit dem „Gloria Sextett“ konnte eine von Deutschlands besten Tanz- und Showbands für den Frühlingsball gewonnen werden. Bei zahlreichen namhaften Bällen, wie z.B. dem Opernball in Frankfurt und Dresden oder dem Sport- und Medienball in Wiesbaden sorgte die Band bereits für grandiose musikalische Unterhaltung und auch international sorgte das „Gloria Sextett“ schon für Furore. In den Tanzpausen erwartet Sie wieder ein abwechslungsreiches tänzerisches Rahmenprogramm vom Feinsten.

Der Frühlingsball beginnt um 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr ist Einlass in der Stadthalle. Der Abend ist bewirtet.

Dem Anlass entsprechend bitten wir um Abendgarderobe.