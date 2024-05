freisein - Clockwork Orange - Film und Talk

Clockwork Orange ist Stanley Kubricks kontroverse Verfilmung des gleichnamigen Zukunftsromans von Anthony Burgess. Protagonist des Films ist Alex, der Anführer einer Jugendbande. Das Leben der Gang dreht sich um Schlägereien, Einbrüche und Vergewaltigungen. Alex zelebriert und genießt die Gewaltexzesse, doch im Laufe der Zeit verändert sich die Gruppendynamik. Alex´ Führungsstil wird den anderen in der Gruppe zu autoritär. Als er von einem brutalen Überfall zu fliehen versucht, sabotieren sie ihn und er kann von der Polizei verhaftet werden. Er wird des Mordes überführt und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Dort wird er für eine Aversionstherapie als Versuchsobjekt ausgewählt, die dazu dienen soll, Kriminelle zu resozialisieren. Nach kurzer Zeit wird er als geheilt entlassen. Wieder zurück in der Gesellschaft trifft er auf seine ehemaligen Opfer, die, von Rachegefühlen überkommen, Vergeltung suchen. Die Gewalt, die er früher selbst ausgeübt hat, fällt nun auf ihn zurück. oder : trifft Alex nun ebenso rigoros.

Gespräch mit Cosima Raps

Cosima Raps hat Kunstgeschichte, Museologie und Philosophie in Würzburg studiert und sich unter anderem mit Affektivität in Stanley Kubricks Filmen beschäftigt. Seit ihrer Jugend hat sie ein intensives Interesse an Kubricks Filmen und an Kino im Allgemeinen. Ihr Fokus liegt auf ideologischen und gesellschaftlichen Implikationen und ihren Einfluss auf die filmische Ästhetik.

Zeit/Ort: ab 19.15 - 21.00 Uhr, KUBAA Kino

FSK: 16