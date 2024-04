Literatur-Treff: Titus Simon - Extreme Fallhöhe: eine schwäbische Jugend in den 70er Jahren

Titus Simon stellt sein neues Buch „Extreme Fallhöhe“ vor, den Nachfolgeband zu „Wir Gassenkinder“ mit autobiographischen Schilderungen aus seiner Kindheit in den Sechzigerjahren. In der neuen Erzählung greift er Jugenderlebnisse auf, die sich über die Siebzigerjahre erstrecken. Zugleich ist das Buch ein Porträt der deutschen Gesellschaft in den spannungsgeladenen Siebzigern. Tauchen Sie in eine Zeit voller Kontraste ein, in der die Welt im Aufbruch war und erleben Sie die Höhen und Tiefen, die Titus Simon auf seinem Weg begleiteten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.