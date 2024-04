Voctails mit A Cappella Pop

Die Voctails, der junge und dynamische A Cappella Chor aus Kochersteinsfeld, laden Sie herzlich zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis ein!

Am 4. Mai 2024 werden sie dasWeinhaus in Eberstadt mit ihrer mitreißenden Performance und einer faszinierendenLichtshow zum Beben bringen.Bekannt für ihre harmonischen Gesangseinlagen und ihre energiegeladenenBühnenauftritte, präsentieren die Voctails ihre neuesten Hits in einer einzigartigenDarbietung. Mit dem Einsatz von Mikrofonen verstärkt und begleitet von einer beeindruckenden Lichtinszenierung, verspricht das Konzert ein audiovisuelles Ereignis zuwerden. Die Voctails wurden im Oktober 2016 ins Leben gerufen und haben sich seitdem zu einer der aufstrebendsten A Cappella Gruppen der Region entwickelt. Ursprünglich als reinerMännerchor gestartet, hat sich das Ensemble mittlerweile um talentierte Damen erweitert.Ihr Repertoire umfasst A Cappella Interpretationen von Pop- und Rockmusik sowie weiteremitreißende Stücke.Bereits im Jahr 2018 konnten die Voctails den renommierten Grand Prix der Popchöre für sich gewinnen und veröffentlichten während der Pandemie ihre erste eigene CD "Ja, wir sind wieder da!", die auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar ist. Besonders bekannt ist ihre A Cappella Version des Hits "Daddy Cool", die auf YouTube zu finden ist, sowie einberührender SWR Bericht über ihre Autoproben während der Corona-Pandemie. Dank ihrer Präsenz auf Instagram konnten die Voctails in den letzten Monaten eine beeindruckende Fangemeinde von über 10.000 Followern aufbauen. Sogar RTL Punkt 12 wurde auf den Chor aufmerksam und widmete der "Wer singt?"-Aktion einen kurzenBeitrag.Seien Sie dabei, wenn die Voctails am 4. Mai 2024 um 20 Uhr im Weinhaus Eberstadt dieBühne erobern und Sie mit ihrer mitreißenden Performance begeistern! Tickets sind ab sofort unter www.voctails.de erhältlich.