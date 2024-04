Frauenflohmarkt x Mobilat by pue - pop up events

Am 18. Mai wird das Mobilat in Heilbronn von 13 bis 17 Uhr in einen großen Frauenflohmarkt mit Live Musik & Café-Vibes verwandelt.

Freue dich auf einen bunten Shoppingtag für jedermann: Vielfältige individuelle Verkaufsstände für den kleinen Geldbeutel treffen auf hippe Café-Kreationen, leckere Drinks und sommerliche Live Musik. Auf 2 Floors und im schönen Außenbereich des Mobilats erwarten dich Flohmarktstände mit Kleidung, Deko und Accessoires von Privatpersonen sowie bunte Verkaufsstände ausgewählter Handmade-Künstler:innen der Region! Lass dich außerdem von verlockenden Caféspeisen und erfrischenden Getränken in unserem urbanen Außenbereich verwöhnen und genieße die stimmungsvolle Live Musik.

Willst du in deinem Kleiderschrank Platz für Neues schaffen oder deine Handmade Produkte bekannt machen? Dann buche dir deinen passenden Verkaufsstand.