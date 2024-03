Liebe, Lust & Hexenschuss

Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht vor den Scherben seiner Ehe.

Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist im Grunde schon gefallen. Beim Lesen der Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, blicken sie noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurück. Zuerst zynisch und bitter, werden sie dennoch daran erinnert, wie es zwischen dem Paar einmal war. Und am Ende stellt sich der vermeintliche eheliche Hexenschuss nur als herzhafter Tritt in den Hintern heraus. Eine warmherzige Komödie als szenische Lesung mit zwei Darstellern, die nicht besser zueinander passen könnten! Lou Hoffner (Sängerin und Schauspielerin, Eurovision Song Contest „Let’s Get Happy“) und Gedeon Burkhard (Kommissar Rex, Kleine Haie, Alarm für Cobra 11, Synchronsprecher u.a. von Keanu Reeves und Joaquin Phoenix) überzeugen mit Witz und Tiefgang.

Diese beiden Top-Bühnentalente dürfen Sie nicht verpassen!