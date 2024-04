Im Rahmen der aktuellen Kollektivausstellung „Schall+Rau(s)ch. Dunstkreis der Dosierung! Von A wie Alkohol bis Z wie Zukunftsdrogen sowie sonstigen sinnstimulierenden Substanzen als Methode, Mittel und Motiv in der Modernen Kunst“ gibt es in der Städtischen Galerie jeden Donnerstag pure, perfekt abgestimmte und hochprozentige Kunstvermittlung.

Seit mittlerweile zehn Jahren hat sich im Begleitprogramm der Galerie-Wechselausstellungen das After Work-Format am Donnerstagabend etabliert. Bei den abendlichen Zusammentreffen nach der Arbeit wird ein spezifisches Werk und/oder Thema in der Ausstellung vorgestellt und im gemeinsamen Gespräch auf Hintergrundinformationen eingegangen. Nun finden – auf das berauschende Ausstellungsthema passend abgestimmt – wöchentlich kurze und knackige „Art + Aperitif“-Kurzrundgänge mit Ausstellungsmacherin Corinna Steimel statt.