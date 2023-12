Gintasting Stuttgart

Gin Tasting Stuttgart – unter dem Motto „Let the evening Be Gin – lernen, testen, genießen“ stellt dir unser Team aus erfahrenen Gin Sommeliers und Herstellern eine Auswahl regionaler und internationaler Gins vor – natürlich mit dem dazugehörigen Tonic Water.

In entspannter Atmosphäre nehmen wir dich mit in die Welt des Gins – direkt im SI-Centrum Stuttgart oder in Stuttgart-Bad Cannstatt!

In unserem Gin Tasting im SI-Centrum Stuttgart oder im Hotel Spahr in Bad Cannstatt lernst Du alles über die Geschichte, die Herstellungsverfahren und die verschiedenen Geschmacksnuancen des Gins. Unser Gin Tasting bietet Dir die Möglichkeit, verschiedene regionale und internationale Premium Gins unter professioneller Anleitung kennenzulernen und natürlich auch zu genießen – natürlich auch mit verschiedenen Tonics!

Was dich erwartet:

- Tastings mit Gin Herstellern / Sommeliers

- Regionale & internationale Premium Gins

- Barsnacks, Mineralwasser und verschiedene Tonics

- Locations im SI-Centrum und in Bad Cannstatt

- Leckere Wurst- und Käseplatte mit Bauernbrot

- Regelmäßige öffentliche und private Termine