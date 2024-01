Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden

Das lizenzierte Glenn Miller Orchestra für Europa wird in der Saison 2024 das neue Programm „BEST OF …“ präsentieren.

Wil Salden und seine Musiker sind bekanntlich Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der 40er und 50er Jahre, wenn Titel wie: Moonlight Serenade, In The Mood, Rhapsodie In Blue, Leroy Brown, Sentimental Journey und mehr erklingen.

So wie es Glenn Miller schon getan hat, geht auch Wil Salden bei seiner Programmgestaltung vor: Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue. Anspruchsvolle Tunes aus der Swing Ära erinnern zum Beispiel an Ella Fitzgerald, Doris Day, Frank Sinatra, Nat King Cole und, neben Glenn Miller, an Bandleader wie Benny Goodman und Les Brown.

Sonntag, 28.04.2024, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg.

KARTENVORVERKAUF

Ticketservice im MIK, 0 71 41 / 910 39 00 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

WEITERE INFOS, SOWIE TICKETS PER POST

Phone +49 61 85 / 81 86 22

www.glenn-miller.de