Taucht mit uns ein in die faszinierende Welt des Whiskys und des Grillens! In unserem exklusiven Grillkurs „Whisky BarBQ“ könnt ihr euch auf einen Abend voller Genüsse freuen. Nach einer Einführung in die Welt der Whiskydrinks und des Nosings werdet ihr gemeinsam mit unserem erfahrenen Grillmeister die Kunst des perfekten Grillens erlernen. Von saftigen Steaks bis hin zu delikatem Fisch vom Zedernholzbrett und köstlichen BBQ-Sides werdet ihr alle Facetten des Grillens erleben. Dabei werden wir auch die besten Kombinationen von Whisky und euren selbst zubereiteten Grillgerichten entdecken und genießen.

Sichert euch jetzt eure Plätze und lasst euch von diesem unvergesslichen Abend begeistern!

Darauf darfst du dich freuen!

In diesem BarBQ Kurs widmen wir uns der Special Cuts vom Rind – Flat-, Skirt- und Flanksteaks.

Und Fett wird’s auch noch! Dicke Rindersteaks, selbstgemachte Buttertoppings, ganze Lachsseiten –

all das Grillen wir gemeinsam mit leckeren Beilagen

That´s it? Absolut nicht! Denn der König unter den Spirituosen – Whisky – begleitet uns in diesem Kurs!

Der Ruf des Whiskys ist etwas angestaubt, doch unser Barkeeper zeigt dir, dass wir Ihn nicht nur pur mit einer Zigarre in der Hand im alten Lehnstuhl genießen können. Klassische und moderne Varianten dieses Königs werden wir gemeinsam Mixen und verköstigen.

Zusammen mit unserem Barkeeper erlernst du auch die Spirituose im Tasting und Nosing einmal genauer zu erschmecken.

Eine grandiose Kombination!

Welcome

Flamed Spidersteak Sandwich | Horse Neck

First Course

„BBQ Flat Bread“ Brotfladen mit Flanksteak, BBQ Sauce, karamellisierten Nüssen und Wildkräutern | Scotch Sour – Be a Bartender

Nosing & Tasting

Die Spirituose Whisky sowie Skirt Steak und Flat Iron Steak | Brooklyn

Small transition

Ganzes Lachsfilet vom Zedernholzbrett mit Pfefferkruste und Green-Garlic-Bread | Smoked Kentucky Punch

Highlight

Big Beefsteaks, mit dreierlei Butter, Corn on the Cob und Whisky-Buttered-Potatoes | Salted Caramel Sour – Be a Bartender

Sweet Ending

Belgische Waffeln mit Candy Bacon, Vanilleeis und Sahne | Old Fashioned