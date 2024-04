LITERATURSOMMER 2024: DER FREIHEIT EINE GASSE! - VERBRANNTE DICHTER - ZUM91. JAHRESTAG DER BÜCHERVERBRENNUNG

Am 10. Mai 1933 verbrannten Studenten, Professoren und organisierte Nazi-Trupps auf dem Berliner Opernplatz und in 21 anderen deutschen Universitätsstädten zehntausende Bücher von ihnen missliebigen Autoren. Zum 91. Jahrestag dieser akribisch vorbereiteten Aktion erinnert der renommierte Sprecher Rudolf Guckelsberger (SWR) anhand wichtiger Zeitdokumente an die Fakten und liest aus Werken der "verbrannten Dichter", darunter Erich Kästner, Bertolt Brecht und Thomas Mann.

Rudolf Guckelsberger studierte zunächst katholische Theologie, dann Sprechkunst und Sprecherziehung an der Musikhochschule Stuttgart. Seit 1990 arbeitet er als Sprecher und Moderator beim Südwestrundfunk (SWR). Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit ist die Konzeption und Präsentation von Lesungen. Sein ständiges Repertoire umfasst weit mehr als 150 Programme mit einem breiten Themenspektrum.

Veranstaltung im Rahmen des "Literatursommer 2024: Der Freiheit eine Gasse! - Literatur und Demokratie. Ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung".