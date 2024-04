Heilbronner Neckarcup

Erleben Sie vom 2. bis 9. Juni das größte internationale Sporthighlight des Jahres und der Region Heilbronn-Franken - den 10. Heilbronner NECKACRUP!

Das mehrmals ausgezeichnete Top-Tennisevent steht für spannende Matche, internationale und werdende Tennisstars in nächster Nähe sowie gute Laune und unvergessliche Momente.

Seien Sie beim Showdown der international bekannten Tennisprofis hautnah dabei, wenn sie, wie einst Goldmedaillensieger Sascha Zverev oder die Grand-Slam-Sieger Andreas Mies mit Kevin Krawietz, in Heilbronn um die begehrten Plätze der Weltspitze kämpfen.

Weltklasse Tennis kombiniert mit Party, Live-Musik und Kultur – NECKARCUP FESTIVAL.

Nach den spannungsgeladenen Matchen am Tag können Sie sich mit einem facettenreichen Unterhaltungsprogramm an ausgesuchten Abenden musikalisch, auf Partys mit Live-Acts, Live-Bands, DJs oder kulturell am Comedy-Abend amüsieren, im NECKARCUP VILLAGE Freunde treffen, sich kulinarisch verwöhnen lassen und den Abend mit einem Gläschen Wein oder einem Cocktail in gemütlichem Ambiente mit guten Gesprächen unter Freunden ausklingen lassen.

Info: Die Tagestickets sind HNV-Kombitickets und drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn kostenlos im öffentlichen Nahverkehrsnetz gültig. Da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt, möchten wir Sie ermutigen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.