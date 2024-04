Ellwanger Schlosskonzert mit dem Duo De Secondi - Opferkuch

Ellwanger Schlosskonzert

Klavierduo Susanna De Secondi und Elias Opferkuch

Das Klavierduo De Secondi Opferkuch schlägt Brücken zwischen Pionieren verschiedener Epochen der Musikgeschichte. Franz Schubert, der einen unendlichen Reichtum an vierhändiger Klavierliteratur hinterlassen hat und als Mitbegründer der Romantik gilt, teilt sich hier unter anderem die Bühne mit Igor Strawinsky, dessen Werke zweifelsohne die Musik des 20. Jahrhunderts revolutionierten. 1 Idee, 2 Persönlichkeiten, 4 Hände - Susanna De Secondi und Elias Opferkuch werden anhand persönlicher Moderation durch das vierhändige Programm geleiten. So lassen sie das Publikum teilhaben an ihrem sehr individuellen Bezug zu den Kompositionen und deren Erschaffern. Bereits im frühen Jugendalter lernten sich die beiden durch ihren Klavierlehrer Prof. Fedele Antonicelli kennen. Aus gemeinsamen Teilnahmen an Meisterkursen und Klavierwettbewerben erwuchs ein bedingungsloser Zusammenhalt. Fortan kreuzten sich ihre Lebenswege an den verschiedensten Studienorten, von Giengen an der Brenz nach Saarbrücken über Bari bis nach Lübeck, wo sie bei Prof. Konrad Elser ihre solistische Ausbildung abschlossen. Der Entschluss zur Gründung des Klavierduos im September 2022 wurde schnell durch eine fruchtbare Zusammenarbeit und prompte Erfolge bestärkt. Nur wenige Wochen später wurden sie mit dem 3. Preis beim Possehl-Wettbewerb ausgezeichnet. Im Dezember 2022 gewannen sie den 1. Preis beim "Concorso Musicale Internazionale Città di Alessandria". Es folgten Teilnahmen an Meisterkursen bei Prof. Hans-Peter und Prof. Volker Stenzl, Prof. Sebastian Euler, Begoña Uriarte, Prof. Silke Avenhaus sowie Prof. Angelika Merkle. Aktuell studieren sie an der Hochschule für Musik Rostock ihren Master Klavierduo in der renommierten Klasse von Prof. Hans-Peter und Prof. Volker Stenzl. Des weiteren erhalten sie regelmäßig wichtige Impulse von Prof. Fedele Antonicelli und Prof. Andreas Groethuysen.

Progamm:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

arr. György Kurtág (1926*)

aus BWV 106 (Actus Tragicus)

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Sonatina.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sonate C-Dur KV 521

I. Allegro

Franz Schubert (1797 – 1828)

Divertissement sur des motifs originaux français, D.823

No. 2 Andantino varié. Andantino

Dan Dediu (1967*)

Idile şi Guerrille

VI. Idylle: für Gretchen

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Ungarische Tänze

Nr. 13 Andantino grazioso

Nr. 11 Poco andante

Nr. 12 Presto

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

arr. Mary Howe (1882-1964)

aus BWV 208 (Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd)

Schafe können sicher weiden

Franz Schubert (1797 – 1828)

Divertissement à la hongroise g-Moll op. 54

No. 3 Allegretto

Igor Strawinsky (1882–1971)

aus „Petruschka“: Bild I „Volksfest in der Butterwoche“

I. Menschenmenge

II. Hokuspokus

III. Russischer Tanz