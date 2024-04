Biografische Führung im Alamannenmuseum

In unregelmäßigen Abständen bietet das Alamannenmuseum sonntags um 15 Uhr eine Biografische Führung durch die Museumsausstellung an. Bei dieser Reihe treffen die Museumsbesucher auf einen Führer in alamannischer Gewandung oder ein Alamannenpaar, welche bei einem Rundgang durch das Museum sich selbst und die Lebensumstände in der Zeit der Alamannen vorstellen. Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten.