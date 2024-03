Da Dj Mogli am Dienstag für Euch für den Tanz in den Mai da ist, gibt es an diesem vierten Samstag im April:

Oldschool Rock für alle Liebhaber der “Dienstags-Belinda”

DJ Dirk legt für euch die zeitlosen #Rock-Klassiker auf, die eure Herzen höher schlagen lassen.

Die #70er waren der Anfang vieler Bands, die heute legendär sind, ob Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC oder Pink Floyd. Eine Ära, in der Bands völlig neue Wege gingen und dafür auch heute noch gefeiert werden!