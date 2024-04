Im Grand Hotel zum goldenen Gedanken herrscht ein emsiges Kommen und Gehen. Im Geiste blicken die Reisenden hundert Jahre zurück. Welche Geschichten aus vergangenen Zeiten kann man heute noch in der Lobby finden, welche Entdeckungen kann man dort machen, und welche Fantasien entstehen im Restaurant. Es werden Stühle verrückt, Möbel und Inventar untersucht. Neue Nachrichten und Erkenntnisse der damaligen Zeit werden aufgespürt und ausgetauscht. Dabei entstehen skurrile und absurde Momente. Wer ließ sich sehen im Restaurant, wer eilte nur hindurch? Was war en Vogue und welche Hoffnungen lagen auf der Zukunft? Bei all diesen Fragen wird das eine oder andere Häppchen gereicht und manch Brocken muss verdaut werden.

Es spielt der Theaterexperimentierclub des Theater Lindenhof

Mit: Babs Gerlach, Waltraud Goller-Bertram, Vanessa Geillinger, Margit Neidhart-Hübner, Claudia Jochen, Gudrun Keim, Tine Abel

Regie: Carola Schwelien

Bühne und Kostüm: Ilona Lenk

Premiere: Do., 30. April 2024