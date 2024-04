Fast 20 Jahre ist es schon her, seitdem das Pariser Kollektive Nouvelle Vague, gegründet von Marc Collin und Olivier Libaux, ihr erstes Album veröffentlicht haben. Das Konzept: New Wave = New Bossa Nova = Nouvelle Vague. Punk und New Wave Standards werden im verträumten Stil der Bossa Nova der 50er und 60er Jahre mit mitreißendem Gesang neu interpretiert und aufgenommen. Ihr Sound ist einzigartig und unverkennbar.