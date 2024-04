Hommage à Goethe: Von Wolken streifenhaft befangen

Ein Liederabend mit Goethe-Vertonungen von Franz Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf, Charles Ives, Hanns Eisler, Nikolai Medtner u. a.

Kateryna Kasper Sopran

Johannes Kammler Bariton

Marcelo Amaral Klavier

Ein Liederabend mit Goethe-Vertonungen von Franz Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf, Charles Ives, Hanns Eisler, Nikolai Medtner u. a.

Kateryna Kasper Sopran

Johannes Kammler Bariton

Marcelo Amaral Klavier

Der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe ist in aller Munde bis heute – und dies vor allem auch in gesungener Form. Kaum ein Dichter wurde so oft und bis in die Gegenwart vertont wie er. Der Literaturwissenschaftler Gero von Wilpert spricht gar von über zweitausend Komponistinnen und Komponisten, die Goethes Werke musikalisch verarbeitet haben. Vor allem seine Gedichte inspirierten zahllose Tondichter unterschiedlichster Nationen zu Liedern, die bis heute den gängigen Liedkanon bestimmen. Angefangen beim Meister des Liedes Franz Schubert, der nicht zuletzt mit seinen Goethe-Vertonungen eine neue Ära der Liedkomposition einläutete. Auf insgesamt 64 lyrische Texte von Goethe schuf Schubert Lied-Meisterwerke wie »Erlkönig«, »Gretchen am Spinnrade«, »Lied des Harfners«, »Mignon« oder »Wanderers Nachtlied«.

Ihm stehen Hugo Wolf mit 58 Goethe-Liedern oder Robert Schumann mit 44 Vertonungen kaum nach. Und selbst Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Hanns Eisler oder amerikanische und russische Komponisten wie Charles Ives und Nikolai Medtner ließen sich von Goethes Gedichten zu großartigen Werken inspirieren. Das Repertoire, aus dem die drei Künstler dieses Liederabends schöpfen können, ist also enorm – und verspricht höchste musikalische Abwechslung und Lied-Hochgenuss mit großartigen Texten, die einfach für sich stehen. Vivat Goethe!