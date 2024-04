Bonfire ist weltweit für ihr großartiges Songwriting und ihre eingängigen Melodien bekannt geworden sowie ihrer großartigen Musikalität, die mit einem Heavy-Metal-touch präsentiert wird. „Diese 3 Alben waren für mich der Beginn von Bonfire.“ sagt Ziller „Leider sind diese Platten nicht mehr erhältlich und wir besaßen nicht die Rechte an den Originalaufnahmen. Also beschloss ich, diese Alben für die Dokumentation neu aufzunehmen.“ „Es gibt so viele großartige Songs und sie in dieser Qualität neu aufzunehmen und das Endergebnis zu hören, ist unglaublich!“

Bonfire haben sich auf den Bühnen der ganzen Welt bewährt und werden dies erneut beweisen, wenn sie diese großartigen Alben 2023 Live präsentieren werden. BONFIRE werden für 2023/24 ein brandneues spezielles „Best Of“-Programm mit dem Titel THE ORIGINS TOUR mit den Hits dieser 3 legendären Alben aufführen.