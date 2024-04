WORKSHOP: Ein Katta aus Ton / Ludwigsburg

Kattas sehen sehr lustig aus mit ihren schwarzen Augenrändern und ihrem langen, flauschigen, schwarzweißen, quergestreiften Schwanz. Er ist ein Halbaffe aus der Gruppe der Lemuren, die in Familien bis zu 15 Tieren, von einem Weibchen angeführt, in den Trockenwäldern im südlichen Madagaskar leben. Sie ernähren sich hauptsächlich von Früchten, Blüten und Blättern. Aus Tonschlangen bauen wir den Körper des Kattas, an den wir Arme, Beine und natürlich den Schwanz montieren. Dann erst können wir unsere Tierskulptur bemalen und mit einer Nadel sein buschiges Fell ritzen und imitieren. Nach dem Trocknen und Brennen kann er zu Hause bewundert werden.