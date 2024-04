Die Farbenlehre Goethes

Johann Sebastian Bach

Kantate »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch« BWV 86

Kantate »Wer da gläubet und getauft wird« BWV 37

Kantate »Sie werden euch in den Bann tun« BWV 44

Missa in G BWV 236

Isabel Schicketanz Sopran

Alex Potter Altus

Daniel Johannsen Tenor

Peter Harvey Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

Im Zyklus »VISION.BACH – Mit Bach das Leben begreifen« verwirklichen die Gaechinger Cantorey und Hans-Christoph Rademann eine Vision: den Klang der Musik von damals wieder zu beleben und ihren Sinn ins Heute zu transportieren. Zum 300. Jubiläum von Johann Sebastian Bachs Amtsantritt als Thomaskantor führen sie ein ganzes Jahr lang sämtliche Kantaten auf, die Bach 1723 / 1724 während seines ersten Jahres in Leipzig erschuf: in der Reihenfolge ihrer Entstehung und annähernd am originalen Aufführungstermin.

Im Mai 2024 nähert sich der Zyklus seiner Vollendung. Musiziert werden in diesem Konzert drei Kantaten, die für die Sonntage 14. und 21. Mai 1724 sowie den dazwischen liegenden Feiertag Christi Himmelfahrt entstanden. Am Ende seines ersten Kantatenjahres merkt man: Bach ist angekommen, ist voll in seinem Element. Ob im Text von der Seele gesprochen wird, welcher der Glaube Flügel verleiht, ob beim Rosenbrechen die Dornen stechen oder die Freudensonne Trübsalswolken vertreibt – stets findet er einen bildhaften musikalischen Ausdruck, die treffende Instrumentierung sowie eindringliche Chöre und Melodien.

EINFÜHRUNG 16.20 Uhr