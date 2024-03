Internationaler Taiji und Qigong Tag

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Üben und Feiern des Welt-Taiji und Qigong-Tags, der immer am immer am letzten Samstag im April begangen wird. Angefangen in Neuseeland und endend in Hawaii, beginnen die Menschen um 10 Uhr Ortszeit, von Zeitzone zu Zeitzone, mit ihren Übungen. Die Veranstaltung läuft auf diese Weise wie eine Welle rund um den Globus. Kommen Sie zum Mitmachen und Wohlfühlen in den Museumsgarten des Heimatmuseums.

Dozent: Siegbert Allgaier